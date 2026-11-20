Roxana Lili Campos Miranda, exalcaldesa de Playa del Carmen, Quintana Roo, fue aprehendida la noche del 19 de noviembre de 2026 en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX), y quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la exfuncionaria fue detenida en la calle Emiliano Zapata, de la colonia De la Unión Zapata, a las 07:47 horas del jueves.

Fuentes federales informaron que la detenida está acusada por el delito de uso ilícito de atribuciones del servicio público e indicaron que fue trasladada a Quintana Roo para ser presentada ante el juez de control que la requiere, donde se determinará su situación jurídica.

La exalcaldesa, quien también fue fiscal de Investigación del Delito de Narcomenudeo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y diputada del PAN, fue aprehendida en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez de ese estado.

Lili Campos Miranda fue presidenta municipal de Solidaridad (Playa del Carmen), en el periodo 2021-2024.

En un mensaje publicado en redes sociales al final de su mandato, la exfuncionaria agradeció la confianza de la ciudadanía y dijo que el encargo había sido una gran responsabilidad con aprendizajes y experiencias.

Afirmó que Solidaridad estaba “de pie, seguro, fortalecido y con oportunidades”.

Lili Campos además fue diputada local por el PAN, en la XVI Legislatura, de 2019 a 2022, de acuerdo con información del Congreso de Quintana Roo.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que Roxana Lili Campos ocupó el cargo de fiscal de Investigación del Delito de Narcomenudeo, el 1 de junio de 2026 y presentó su renuncia hace apenas semana, el pasado 13 de noviembre.

Por su parte, la Fiscalía de Quintana Roo detalló que la detención de Campos es por su probable participación en hechos "constitutivos del delito de uso indebido de atribuciones y facultades" durante su gestión, entre 2021 y 2024.

Según la dependencia, las presuntas irregularidades causaron un daño a las arcas municipales superior a los 62 millones de pesos por el pago de contratos para lavar vehículos oficiales que nunca se realizaron.

De acuerdo con las investigaciones, durante su administración fueron otorgadas "de manera indebida" tres licitaciones públicas a un particular entre 2022 y 2024 para prestar ese servicio en perjuicio del municipio de Solidaridad, hoy Playa del Carmen.

El Ministerio Público estatal detalló que la Secretaría de Servicios Públicos Municipales contaba entonces con 123 vehículos oficiales, pero se reportaron hasta 865 lavados en un solo mes sin días de descanso, equivalentes a cerca de 29 limpiezas diarias, pese a que la empresa contratada únicamente tenía 15 empleados.

Las indagatorias apuntan a que el proveedor carecía de los comprobantes fiscales digitales por internet correspondientes a los primeros contratos y, aun así, continuaron los pagos no comprobables por más de 62 millones de pesos.