Un hombre fue detenido luego de presuntamente disparar contra agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) que intentaban cumplimentar una orden de aprehensión en su contra en la colonia Hidalgo, en Mexicali.

Tras la agresión se suscitó la mañana de este jueves 19 de noviembre, cuando el sospechoso huyó y se ocultó entre viviendas, por lo que agentes solicitaron apoyo de la Policía Municipal y de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) para asegurar el perímetro.

Durante la movilización, el individuo intentó escapar por los techos de las casas, por lo que la persecución concluyó cerca de calzada San Miguel el Grande, donde finalmente se rindió y fue detenido. Hasta el momento, las autoridades no reportaron agentes lesionados.

JMR