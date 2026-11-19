Un hombre de 67 años fue rescatado luego de caer a un canal de riego en las inmediaciones del ejido Álvaro Obregón, en el Valle de Mexicali.

El lesionado fue identificado como Jorge, y fue localizado por agentes de la Policía Municipal que atendieron el llamado sobre una persona desorientada. De acuerdo con el reporte, el hombre caminaba por la orilla del canal cuando comenzó a sentirse mal y perdió el equilibrio, lo que provocó su caída.

Paramédicos de la Estación 17 de Hechicera lo auxiliaron y detectaron múltiples contusiones, además de una posible fractura de costilla. Debido a las lesiones, fue trasladado al Centro de Salud de Ciudad Morelos para recibir atención médica.

JMR