La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos, logró la vinculación a proceso de Jorge Armando 'N', como presunto responsable del delito de feminicidio, cometido en agravio de la víctima identificada con las iniciales D.K.S.C.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 4 de noviembre del año en curso, al interior de un domicilio ubicado en el Fraccionamiento Santa Martha, en la ciudad de Coatzacoalcos, donde el ahora vinculado presuntamente agredió a la víctima.

Según lo informado, la víctima fue atacada con un arma blanca, causándole lesiones que derivaron en su fallecimiento. En audiencia del proceso penal 598/2026, el órgano jurisdiccional reclasificó el delito inicialmente imputado de homicidio doloso calificado a feminicidio.

Posteriormente, se vinculó a proceso a Jorge Armando “N” por este último delito. Asimismo, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas conocerá del proceso.