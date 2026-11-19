Un avión aterrizó de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Tampico, luego de que una pasajera manifestó problemas de salud.

Primeros informes indican que el vuelo salió de Cancún con destino a Monterrey, pero el piloto tuvo que desviarse a Tampico para que los paramédicos pudieran atender a una mujer de 74 años de edad.

Cabe señalar que, durante el vuelo la adulta mayor recibió Reanimación Cardiopulmonar.

Paramédicos del CRUM Tamaulipas arribaron a la pista de aterrizaje para brindar primeros auxilios, sin embargo, la pasajera ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas acudieron al aeropuerto para tomar conocimiento de los hechos.