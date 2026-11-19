Iván ‘N’, integrante de la Policía Municipal de Ixtenco en Tlaxcala, habría sido localizado sin vida en el interior de un pozo ubicado en la Exhacienda Santa Rosa del municipio de Zitlaltepec.

El hallazgo ocurre apenas unos días después de que fueran detenidos Ana Belén ‘N’ y Daniel ‘N’ en los municipios poblanos de Rafael Lara Grajales y Nopalucan, respectivamente, por su probable participación en la desaparición del policía.

El cuerpo fue recuperado por las autoridades ministeriales, siendo trasladado al anfiteatro del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), donde se le practicará la necropsia de ley y los estudios correspondientes para confirmar científicamente su identidad y establecer las causas del fallecimiento.

El operativo se desarrolló en cumplimiento del oficio 4512/2026/FEPDNL, emitido por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas, como parte de las investigaciones relacionadas con el uniformado.

En las labores participaron agentes de la Policía de Investigación de la FGJE Tlaxcala, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Policía Estatal de Montaña, Ejército Mexicano, Bomberos, Protección Civil y personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

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El policía desapareció el pasado 10 de agosto de 2026, después de concluir su jornada laboral. Según las investigaciones, habría sido golpeado y privado de la libertad por varias personas en un camino de terracería de San Juan Bautista Mier, también perteneciente a Zitlaltepec.

Con información de N+

GMAZ