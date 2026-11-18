La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una pesquisa oficial solicitando la colaboración de la ciudadanía para localizar a Daniela Leyva Ramírez, de 25 años de edad, y Edén Leyva Ramírez, de 9 años, quienes se encuentran desaparecidos desde el pasado 15 de julio en el municipio de San Quintín.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la autoridad investigadora, ambos fueron vistos por última vez en dicha fecha al interior de su domicilio, ubicado en las inmediaciones del fraccionamiento Nueva California, desconociéndose desde ese momento su paradero.

Desde que se reportó su ausencia, tanto sus familiares como las corporaciones de seguridad mantienen activas las labores de búsqueda para dar con su ubicación lo antes posible, dada la vulnerabilidad del menor de edad.

La Fiscalía exhortó a la población a reportar cualquier dato o indicio que contribuya a encontrarlos comunicándose de inmediato a la línea de emergencias 9-1-1 o de manera completamente anónima al número 089.

Ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado para localizar a Daniela y Edén Leyva Ramírez | Foto: FGE

JMR