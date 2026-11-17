La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Zaide Yireh Rodríguez Cota, de 14 años, quien fue vista por última vez la noche del 15 de noviembre, cuando salió de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Condesa, en Mexicali, desde entonces se desconoce su paradero.

Como señas particulares para facilitar su identificación, la autoridad detalló que Zaide mide 1.60 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene el cabello castaño oscuro y cuenta con un lunar ubicado en el lado derecho de la nariz.

La Fiscalía exhortó a la población a reportar cualquier dato que pueda contribuir a dar con su ubicación comunicándose de inmediato a la línea de emergencias 9-1-1 o al número de denuncia anónima 089, recordando que cualquier información resulta fundamental para que la adolescente regrese sana y salva con su familia.

Ficha de búsqueda con las señas particulares de la menor vista por última vez en fraccionamiento Condesa | Foto: FGE

JMR