Tras el cambio de estatus en México como país libre de sarampión, ha crecido el nerviosismo sobre cuáles son las implicaciones y qué medidas se deben tomar. Sin embargo, lo primero que debes saber es que la mejor forma de prevenir esta enfermedad es la vacunación. Por ello, te decimos, si te preguntas dónde vacunarse contra el sarampión, te contamos cómo averiguar los módulos cerca de ti.

Y es que, como te dimos a conocer previamente, este martes la Organización Panamericana de Salud (OPS) anunció una actualización en la evaluación para tres países del continente, por lo que las dudas que crecieron fueron si debes vacunarte y cuáles son los síntomas.

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¿Dónde vacunarse contra el sarampión en CDMX 2026?

Si vives en la Ciudad de México y necesitas aplicarte la vacuna contra sarampión o la estás buscando para tus hijos, puedes acudir a los centros de salud públicos más cercanos a tu domicilio, donde te orientarán sobre la vacunación y si en esa clínica cuentan con la dosis o debes acudir a otro lugar.

Asimismo, puedes utilizar la herramienta habilitada por el gobierno federal, "¿Dónde me vacuno?", con la cual puedes identificar el módulo más cercano a ti, así como filtrar la búsqueda con base en el tipo de vacuna, entidad y alcaldía. El sitio permite consultar la ubicación, los días y los horarios de atención de los centros.

También puedes llamar al 079 para recibir orientación sobre el punto de vacunación más cercano a ti. Te recordamos que la atención es gratuita y no requiere registro previo.

La aplicación de la vacuna contra sarampión es prioritaria para niñas y niños de 6 meses a 12 años y personas menores de 49 años que no tengan ninguna dosis o no hayan completado su esquema.

¿Cuáles son las diferetes vacunas para sarampión?

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la mejor protección contra el sarampión para los niños es la vacuna triple viral (que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis); para adolescentes y adultos, la doble viral (sarampión y rubéola), según el Programa Universal de Vacunación.

Si estás seguro de que ya padeciste sarampión durante tu infancia o adolescencia, no es necesario vacunarte, agrega el IMSS.