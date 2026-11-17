Luego de que México y Estados Unidos perdieran su estatus libre de sarampión, otorgado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las búsquedas sobre esta enfermedad han repuntado y una de ellas es sobre las manchas de Koplik.

Por ello, acá en N+ te explicamos cómo son estas lesiones y en qué día empiezan a aparecer en una persona contagiada con este virus para que estés pendiente si tú o tus hijos llegaran a presentar síntomas.

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El pasado 6 de noviembre, Estados Unidos reportó un número récord de contagios de sarampión luego de 26 años de haber declarado como erradicada dicha enfermedad. Mientras que en el último informe del Gobierno de México señaló que los casos van a la baja en el país.

¿Qué son las manchas de Koplik? Características

Se trata de pequeñas lesiones de color blanco rodeadas por un halo rojizo, que aparecen en la boca, principalemente en la cara interna de las mejillas. Su aspecto es similar a pequeños granos de sal en la mucosa oral.

Las manchas de Koplik son exclusivas y confirman el diagnóstico de sarampión, pues se suelen presentar junto con fiebre alta, tos, escurrimiento nasal, ojos rojos y llorosos (conjuntivitis), que son los primeros síntomas de la enfermedad.

¿Cuándo aparecen las manchas de Koplik por sarampión?

Estas pequeñas lesiones se suelen presentar en la fase inicial del contagio, ya que aparecen 2 o 3 días antes de que salga el sarpullido característico del sarampión en la piel.

Incluso una vez que aparece la erupción generalizada en el cuerpo del enfermo, las lesiones en la boca suelen desaparecer, es decir aproximadamente entre 10 y 14 días después del contagio.

PPP