Inicia temporada de caza en Nuevo Laredo, este viernes se dará arranque la temporada cinegética en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, con la participación de cazadores nacionales y extranjeros que acudirán a distintos ranchos de la región para realizar actividades de caza deportiva.

Para la frontera de Nuevo Laredo, la Dirección de Turismo Municipal espera una derrama económica de alrededor de 20 millones de dólares, debido a la participación de aproximadamente 700 ranchos y la llegada de entre 4 mil 700 y 5 mil cazadores durante la temporada de caza de venado cola blanca.

Esta actividad representa uno de los periodos de mayor movimiento para el turismo relacionado con la vida silvestre en la región, debido a la llegada de visitantes que acuden principalmente para participar en la caza de esta especie.

¿Quiénes participan esta temporada?

De acuerdo con las estimaciones, el 45 por ciento de los cazadores provienen de Estados Unidos, principalmente de Texas, mientras que el 55 por ciento restante corresponde a visitantes de Nuevo León, Coahuila, Durango, Jalisco y Ciudad de México.

La participación de cazadores extranjeros y de distintas entidades del país convierte a Nuevo Laredo en uno de los puntos de llegada para quienes buscan participar en la temporada cinegética, particularmente en las actividades relacionadas con el venado cola blanca.

Además, la presencia de miles de visitantes representa una oportunidad para distintos sectores económicos, ya que su estancia genera demanda de servicios de hospedaje, alimentación, transporte y otros comercios de la ciudad.