Durante la noche del lunes y la madrugada de este martes, se registraron fuertes oleajes en Playa Bagdad, en Matamoros.

A través de videos y fotografías, usuarios de redes sociales dieron a conocer los daños ocasionados por este fenómeno natural.

De manera preliminar, se reportó el colapso de una vivienda, así como varias más que se encontraban en riesgo debido al fuerte oleaje. Entre las imágenes difundidas se observa cómo las personas retiran las pertenencias de la vivienda afectada.

¿Qué otros daños ocasionó la marea alta?

El muro de contención del estacionamiento ubicado en el sector sur de Playa Bagdad, poco antes de llegar a las viviendas de los pescadores, presenta daños visibles en su infraestructura, situación que ha generado preocupación por las condiciones en las que se encuentra.

En el lugar se observan cuarteaduras y afectaciones en el pavimento que se encuentra junto al muro, lo que evidencia un deterioro en esta parte de la zona de estacionamiento.

Ante esta situación, se espera que las autoridades correspondientes realicen una inspección y delimiten el área como medida preventiva, a fin de evitar que visitantes o personas que transitan por el sitio se acerquen y puedan sufrir algún accidente.