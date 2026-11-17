La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará trabajos de mantenimiento en líneas eléctricas, lo que provocará una suspensión temporal del suministro de energía en dos zonas de Tecate, Baja California.

De acuerdo con un aviso de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, las áreas afectadas serán el fraccionamiento Lomas de Santa Anita y la colonia El Tepeyac.

La interrupción tendrá una duración aproximada de cinco a seis horas y comenzará entre las 9:00 y 10:00 de la mañana del martes 17 de noviembre.

Suspenderán Servicio Eléctrico Hasta por Seis Horas en Colonias de Tecate, BC | Foto: Coord. Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tecate, B.C.

La dependencia municipal exhortó a los residentes de ambas zonas a tomar precauciones y considerar el corte de energía para organizar sus actividades.

Los trabajos forman parte de las labores de mantenimiento que la CFE realizará en líneas eléctricas que permanecerán desenergizadas durante la intervención.

APG