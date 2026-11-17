Dos personas fueron rescatadas por elementos de la División de Rescate Acuático de Bomberos, luego de quedar atrapadas en su vehículo al intentar cruzar una zona inundada en Ensenada.

El reporte se recibió alrededor de las 00:19 horas de este martes 17 de noviembre, a través de la línea de emergencias. El incidente ocurrió en el bulevar Zertuche y la calle Escritores, en el fraccionamiento Pórticos del Mar, donde el conductor y su acompañante tuvieron dificultades para salir de la unidad.

Los elementos salvavidas acudieron al sitio y realizaron las maniobras necesarias para poner a salvo a ambas personas, con lo que evitaron que la situación representara un mayor riesgo para su integridad.

Tras el rescate, el director de Bomberos, Julio César Cota Molina, reiteró el llamado a la población a extremar precauciones ante las condiciones de inundación que se presentan en distintos puntos de la ciudad por el pronóstico de lluvias.

El funcionario exhortó a mantenerse informados mediante los canales oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades, además de evitar cruzar arroyos, calles o caminos inundados, debido al riesgo que representa para las personas y sus acompañantes.

También pidió reportar de manera oportuna cualquier situación de emergencia al número 9-1-1.

APG