Alertan por Llamadas de Fraude a Nombre del Centro Canino en Ensenada, BC

El Ayuntamiento de Ensenada emitió una alerta preventiva ante la detección de intentos de fraude y extorsión telefónica, en los cuales delincuentes se hacen pasar por trabajadores del Centro de Atención Canina y Felina (CACyF) para exigir depósitos de dinero.

De acuerdo con la autoridad municipal, los responsables de estas llamadas utilizan el nombre de dicha dependencia paramunicipal como gancho para engañar a los ciudadanos y solicitarles transferencias bancarias o pagos bajo distintos pretextos.

Ante este modus operandi, el gobierno local exhortó a los habitantes a no dejarse sorprender, evitar realizar cualquier tipo de depósito económico y abstenerse de proporcionar datos personales, bancarios o familiares a través de la vía telefónica.

Finalmente, las autoridades recomendaron a quienes reciban una comunicación con estas características colgar el teléfono de inmediato y reportar el número telefónico a la línea de emergencias 9-1-1.

Información Patricia Lafarga

JMR