Seguridad

Alertan por Llamadas de Fraude a Nombre del Centro Canino en Ensenada, BC

Las autoridades pidieron a la ciudadanía no realizar transferencias, resguardar sus datos personales, colgar de inmediato

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