Despliegan Operativo de Seguridad por el Buen Fin en Ensenada, Baja California

Con motivo del arranque de la jornada comercial del Buen Fin, corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno implementaron un operativo especial de patrullaje y vigilancia en distintos puntos estratégicos del municipio de Ensenada.

De acuerdo con lo informado por el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), el despliegue tiene como objetivo primordial salvaguardar la integridad física de los consumidores como de los locatarios durante estos días de alta afluencia económica.

El funcionario policial resaltó que, se mantendrá un enfoque táctico orientado a la identificación y captura de presuntos delincuentes que cuenten con órdenes de aprehensión vigentes, tales como los delitos relacionados con robo a comercio y robo a transeúnte.

Información Patricia Lafarga

JMR