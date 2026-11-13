Seguridad

Despliegan Operativo de Seguridad por el Buen Fin en Ensenada, Baja California

Autoridades de los tres órdenes de gobierno harán patrullaje para resguardar a compradores y comercios

Despliegan Operativo de Seguridad por el Buen Fin en Ensenada, BCDespliegan Operativo de Seguridad por el Buen Fin en Ensenada, BC | Foto: N+

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