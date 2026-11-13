Arranca Buen Fin 2026 en Puebla: Más de 49 Mil Comercios Tendrán Ofertas

Autoridades y empresarios de Puebla dieron el banderazo de inicio al operativo por el Buen Fin 2026, en donde más de 49 mil negocios participantes tendrán promociones y ofertas.

Más de de 7,200 establecimientos de la Canaco también participaran en este evento de descuentos en espera de una derrama económica importante para la entidad.

En total serán cinco días de promociones, del viernes 13 al martes 17 de noviembre, en donde los establecimientos participantes contarán con diversas promociones; en tiendas de ropa y calzado se esperan descuentos desde el 20% hasta el 50%, mientras que otros productos pueden llegar hasta los 70%.

Sumando a esto, habrán meses sin intereses y pagos a plazos fijos con tarjeta; por lo que se espera una derrama económica de 6,223 millones de pesos en la entidad.

Recomendaciones de Profeco para no caer en estafas en el Buen Fin 2026

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desplegará un operativo de vigilancia en los estados de Puebla y Tlaxcala, durante el Buen Fin, los cuatro módulos de atención estarán en los centros comerciales de:

Angelópolis

Galerías Serdán

Parque Puebla

Galerías Tlaxcala

Además, habrá brigadas de verificación itinerantes en 20 plazas comerciales de las cuales 16 son en la entidad y cuatro en el vecino estado de Tlaxcala.

En tanto, la recomendación para quienes van a adquirir algún producto o servicio del 13 al 17 de noviembre se solicita comparar precios para no caer en publicidad engañosa.

También deben verificar que la página debe contar con toda la información correspondiente: correo electrónico, teléfono, dirección y candados de seguridad, sobre todo en la URL que cuenten con el certificado propio para que el consumidor a la hora de comprar tenga la certeza de que es una página real.

En caso de no estar de acuerdo con la compra que realizó usted puede acudir a presentar su queja en la Profeco y debe llevar los siguientes documentos de 9:00 am a 9:00 pm.

Ticket / comprobante factura o

Capturas de pantalla si hicieron alguna compra en línea

Escritos que el propio consumidor ya haya solicitado alguna devolución o algún tema en específico correspondiente a la compra que realizaron.

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Dan banderazo a operativo de seguridad por Buen Fin 2026 en Puebla

A partir de este 13 de noviembre hasta el 17 de noviembre, en centros comerciales y tiendas departamentales, así como en el Centro Histórico estarán desplegados más de 1,570 elementos.

El Secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, mencionó la importancia de estos operativos durante esta temporada: "Para nosotros es importante garantizar la seguridad de los ciudadanos, es por ello que a partir del día de ayer tenemos un dispositivo por parte de las autoridades estatales en coordinación con las autoridades municipales."

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Héctor Landero, considera que los poblanos deben aprovechar las ofertas en los más de 7 mil negocios participantes para apoyar la economía local, esto agregó "Estamos muy contentos les deseamos un gran fin en la Cámara de Comercio estamos convencidos que esta temporada genera una derrama estamos convencidos que el comercio establecido paga renta paga luz tiene compromisos genera empleos y es a quien tenemos que apoyar".

Con información de N+

MCS