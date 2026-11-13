Sociedad

Arranca Buen Fin 2026 en Puebla: Más de 49 Mil Comercios Tendrán Ofertas

El banderazo de inicio se llevó a cabo en el Centro Histórico de la capital poblana, junto a un operativo para garantizar la seguridad de la ciudadania

Dan inicio del Buen Fin 2026 en Puebla.Dan banderazo de inicio del Buen Fin 2026 en Puebla. Foto: N+

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