Sancionan a Owono: ¿Qué Castigo Recibió el Portero Tras Muerte de Jesús de Miguel?

La Federación Española de Futbol (RFEF) dio a conocer que Jesús Owono, portero del FC Andorra, fue castigado con 12 partidos de suspensión por su criminal entrada al delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, quien murió en el hospital a causa del golpe.

Sobre la sanción, el Comité de Disciplina de la RFEF señaló que la falta y expulsión de Owono "son constitutivos de una infracción grave tipificada en el artículo 102 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Futbol, cuya especial gravedad justifica la imposición de la sanción en su grado máximo, esto es, 12 partidos de suspensión".

Y es que de acuerdo con la cédula del árbitro el guardameta Owono fue "bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa".

El comité disciplinario también dejó en claro mediante el comunicado que "a ello se añade que el jugador afectado tuvo que ser atendido sobre el terreno de juego y posteriormente retirado en camilla, circunstancias igualmente reflejadas en el acta arbitral".

En la Jornada 12 de la Segunda División del futbol de España, el pasado 2 de noviembre, el delantero Jesús de Miguel sufrió un paro cardiorespiratorio en la cancha debido a un choque en el partido CD Tenerife vs FC Andorra. De Miguel quedó inconsciente tras recibir un rodillazo en el pecho por parte del portero Jesús Owono. Posteriormente fue llevado en ambulancia a un hospital, donde murió al día siguiente.

Fue en el minuto 95+3 cuando el futbolista buscaba controlar una pelota larga y fue impactado por el portero Jesús Owono, del FC Andorra, cerca de la media cancha. El guardameta fue con todo a despejar el balón dividido, pero su rodilla impactó también en el pecho de Jesús de Miguel.

El Club Deportivo Tenerife dio a conocer el 3 de noviembre que el delantero número 9 no había sobrevivido pese a que los médicos hicieron todo lo que estuvo a su aclance por salvarle la vida.

Jesús Lázaro Owono Ngua Akeng, portero del F. C. Andorra, lamentó los hechos posteriormente: "Están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado".

"Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían", afirmó el guardameta africano en un comunicado.

Owono mencionó que afrontará todo lo que suceda después de la muerte de Jesús de Miguel: "Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en una cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús".

Jesús de Miguel Alameda era un futbolista español de 30 años de edad que nació en Madrid el 21 de septiembre de 1996. Su carrera como profesional comenzó en las categorías juveniles del Leganés, club que lo vendió en el 2016 al Lugo Fuenla.

Posteriormente, pasó por el Inter de Madrid, el CF Fuenlabrada, Unión Adarve y Nalvalcarnero, así como por las filas de Unionistas CF y Castellón para finalmente llegar al Tenerife en 2025 a cambio de 600 mil euros. A lo largo de su carrera Jesús de Miguel marcó 54 goles a nivel de clubes.

Con información de N+