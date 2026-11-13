Deportes

Sancionan a Owono: ¿Qué Castigo Recibió el Portero Tras Muerte de Jesús de Miguel?

El guardameta africano ya fue notificado de la sanción por el golpe que derivó en la tragedia que conmocionó al mundo del futbol

Jesús de Miguel sufrió un paro cardiorespiratorio en la cancha debido a un choque con el arquero Jesús Owono.Jesús de Miguel sufrió un paro cardiorespiratorio en la cancha debido a un choque con el arquero Jesús Owono. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+