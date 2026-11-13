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Chris Bosh, Leyenda de la NBA, Puede Estar Vinculado al Incendio en Palisades

La ola de incendios que inició en Palisades dejó varias víctimas mortales y daños materiales cercanos a los 30 mil millones de dólares

Chris Bosh jugó junto a Bosh a LeBron James y ganó dos campeonatos de la NBA con el Heat de Miami.Chris Bosh jugó junto a Bosh a LeBron James y ganó dos campeonatos de la NBA con el Heat de Miami. Foto: Reuters

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