Chris Bosh, Leyenda de la NBA, Puede Estar Vinculado al Incendio en Palisades

El caso del mortal incendio en Palisades, que dejó un saldo de 12 fallecidos, puede dar un nuevo giro. Y es que la defensa del acusado Jonathan Rinderknecht pretende presentar pruebas de fuegos artificiales supuestamente lanzados desde la mansión de Chis Bosh, una leyenda de la National Basketball Asociation (NBA).

Jonathan Rinderknecht está acusado de causar el incendio Lachman, que luego dio origen al devastador incendio de Palisades. De acuerdo con los argumentos, el sujeto le prendió fuego a la vegetación con su encendedor.

El fuego fue controlado por los bomberos, sólo que al parecer resurgió días después convirtiéndose en el incendio de Palisades. Esa es la teoría de los investigadores, que las brasas se mantuvieron en las raíces de la vegetación pero que los fuertes vientos reactivaron las llamas varios días después.

De acuerdo con medios locales, la defensa de Rinderknecht alega que tiene más sentido la versión de que hubo fuegos artificiales en la zona, supuestamente lanzados desde la casa que pertenece a Chris Bosh, exbasquetbolista que jugó para los Toronto Raptors y el Miami Heat.

Además, para sustentar la inocencia de Rinderknecht sus abogados pretenden que se llame a testificar a Michael T. Cole, un investigador jubilado de Cal Fire que es experto en incendios provocados y que derribaría la teoría de la parte acusadora.

Bosh, de 42 años de edad, integró el histórico Big Three en alianza con LeBron James y Dwayne Wade que llevó al equipo de Miami a ganar dos campeonatos de la NBA. Y lo hicieron de manera consecutiva, en el 2012 y 2013.

La ola de incendios, que comenzó el 7 de enero del 2025 en Palisades y tardó más de tres semanas en apagarse por completo, dejó un saldo de varios muertos, 150 mil evacuados, más de 16 mil estructuras destruidas, y pasará a la historia de Estados Unidos como uno de los desastres naturales más costosos.

Y es que los incendios provocaron pérdidas inmobiliarias que podrían superar los 30 mil millones de dólares. Ello de acuerdo con un análisis publicado por Los Angeles Times.

Con información de N+