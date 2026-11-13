Explota Caldera de Baños en Junta Auxiliar de la Ciudad de Puebla; Hay 8 Lesionados

Se reportó la explosión de una caldera al interior de los Baños Providencia, ubicados en inmediaciones de Ignacio Romero Vargas, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

El estruendo fue escuchado por vecinos del establecimiento aproximadamente a las 20:00 horas de este jueves 12 de noviembre de 2026, movilizando a los cuerpos de emergencias hasta el sitio.

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Elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla llegaron a la calle Hombres Ilustres, misma que fue evacuada para la valoración de los daños.

De acuerdo con las autoridades, siete personas resultaron lesionadas, mismas que no requirieron traslado hospitalario, por lo que recibieron en el sitio los primeros auxilios.

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Cabe destacar que la explosión tambien generó daños en un automóvil que estaba estacionado afuera del negocio, mismo que también tendrá que ser retirado por Protección Civil Estatal.

Con información de Jorge Cea

GMAZ