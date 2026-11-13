Accidentes

Explota Caldera de Baños en Junta Auxiliar de la Ciudad de Puebla; Hay 8 Lesionados

De acuerdo con las autoridades, el siniestro ocurrido en calles de la Ignacio Romero Vargas

Explosión Caldera Baños Providencia Siete Lesionados Ignacio Romero Vargas PueblaLa explosión dejó un total de siete lesionados. Foto: X @PCGobPue

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Explosión en Baños Providencia de Puebla deja 7 heridos. Protección Civil evacúa la zona para evaluar daños. Conoce más sobre este suceso.

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