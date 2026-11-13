Bloqueo de Repartidores por Aplicación: ¿A Qué Hora y Dónde se Manifiestan Este Viernes?

Como lo habíamos informado en N+, los repartidores de aplicaciones realizarán una nueva movilización este viernes 13 de noviembre 2026 en la Ciudad de México (CDMX), por lo que es importante que tomes tus precauciones.

La convocatoria fue anunciada por Repartidores Unidos de México (RUM), organización que agrupa a colectivos como Demonios del Asfalto, Fortaleza Drivers, Peaky Blinders, Ni Un Repartidor Menos A.C., Sobrevivientes y Ni Una Repartidora Menos.

El comunicado fue firmado por Saúl Gómez Piña, vocero de la organización y fundador de Ni Un Repartidor Menos A.C.

¿Por qué protestan los repartidores de aplicaciones en CDMX este viernes 13 de noviembre?

Entre las principales exigencias de los trabajadores se encuentra frenar el incremento de impuestos, transparentar el aprovechamiento del 2% y eliminar los requisitos de placas y licencias de carga para repartidores.

También solicitan exenciones de parquímetros para motocicletas y vehículos de aplicaciones durante estancias cortas, siempre que puedan comprobar que realizan una entrega o viaje.

Piden establecer un periodo de gracia para el registro de scooters y bicicletas eléctricas.

En materia de infraestructura y seguridad vial, los colectivos exigen mejoras en vías primarias y secundarias, así como operativos de tránsito enfocados en prevenir accidentes y no en realizar extorsiones. También solicitan respeto al servicio de mototaxis y libre acceso de taxis por aplicación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La organización también plantea medidas de inclusión y protección laboral para mujeres, migrantes y la comunidad LGBTIQ+.

Entre sus peticiones están implementar protocolos de seguridad con perspectiva de género, facilitar la regularización de personas migrantes para que puedan trabajar en plataformas digitales y garantizar espacios libres de discriminación.

¿A qué hora y dónde se manifestarán?

A través de un comunicado, los trabajadores informaron que durante la jornada realizarán únicamente dos bloqueos estratégicos, cuyos puntos serán dados a conocer durante la marcha.

Señalaron que su prioridad es regresar a trabajar, por lo que convocaron a una concentración pacífica.

La concentración está programada para las 11:00 horas en el Parque México, ubicado en avenida Sonora 655, colonia Condesa.

PT