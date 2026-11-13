Movilidad

Bloqueo de Repartidores por Aplicación: ¿A Qué Hora y Dónde se Manifiestan Este Viernes?

Los trabajadores de aplicaciones también anunciaron dos bloqueos estratégicos que se darán a conocer durante la movilización en CDMX

Repartidores de aplicación circulan sobre insurgentes bajo la lluviaFoto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+