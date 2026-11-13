Seguridad

Detienen a Cuatro Personas en Mazatlán; les Decomisan Armas y Explosivos

Durante tres operativos en Sinaloa se aseguraron seis armas largas, cargadores, más de 900 cartuchos

Detienen a Cuatro Personas en Mazatlán y les Decomisan Armas y ExplosivosDecomisan armas y explosivos al detener a cuatro personas en Mazatlán. Foto: SEMAR

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