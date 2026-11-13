Detienen a Cuatro Personas en Mazatlán; les Decomisan Armas y Explosivos

La Secretaría de Marina (Semar) capturó a cuatro personas y aseguraron seis armas largas, cargadores, más de 900 cartuchos, tres explosivos artesanales y equipo táctico durante tres operativos en Sinaloa.

La primera intervención ocurrió en las inmediaciones de Cacalotán, municipio de Rosario, donde fueron detenidos dos hombres tras una agresión contra personal naval. Les aseguraron dos armas largas, 23 cargadores, 586 cartuchos y equipo táctico.

En una segunda acción, sobre la autopista Tepic-Mazatlán, fueron detenidas otras dos personas en posesión de tres armas largas, 14 cargadores, aproximadamente 353 cartuchos, tres explosivos artesanales y cuatro chalecos balísticos.

Finalmente, en un recorrido de vigilancia en Mazatlán, los marinos localizaron un arma larga, dos cargadores y 29 cartuchos.

Los cuatro detenidos y el material asegurado quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.