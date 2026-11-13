Frente Frío 5 Provocará Un Descenso de la Temperatura en Gran Parte del País

Para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío 5 se desplazará sobre el litoral del Golfo de México hasta la península de Yucatán.

En interacción con un canal de baja presión extendido sobre el oriente y sureste del país, propiciará lluvias muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire frío asociada al sistema frontal ocasionará viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Veracruz, en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); con rachas de 30 a 50 km/h durante la mañana en la costa de Tamaulipas.

Además, este fenómeno provocará un descenso de la temperatura en estados del norte, noreste, oriente y centro de México.

Por otra parte, habrá rachas fuertes de viento, descenso de temperatura, chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en la península de Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila, además de probabilidad de caída de aguanieve en sierras de Baja California.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México generará lluvias e intervalos de chubascos en el occidente, centro y sur del territorio nacional.

Estas serán las entidades que tendrán precipitaciones de distintas intensidades:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (norte y noreste), Chihuahua (norte), Coahuila (norte), Puebla (este y sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y sur), Chiapas (norte) y Tabasco.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte y centro), Campeche (costa y suroeste), Yucatán (norte) y Quintana Roo (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco y Colima.

Posible caída de aguanieve: Sierras de Baja California.

Mientras que las temperaturas máximas y mínimas para este viernes serán:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima y Campeche.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En lo que respecta al clima en el Valle de México, se pronostica cielo nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, dominará ambiente fresco a templado con presencia de bruma en la región, así como ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, el ambiente se tornará templado con probabilidad de intervalos de chubascos en el Estado de México y la Ciudad de México; dichas precipitaciones podrían estar acompañadas con descargas eléctricas.

Con información de Conagua

ICM