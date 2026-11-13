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Frente Frío 5 Provocará Un Descenso de la Temperatura en Gran Parte del País

En combinación con otros fenómenos climáticos, generará lluvias muy fuertes, caída de aguanieve y rachas fuertes de viento

Una mujer viaja abrigada en su scooter en calles de la Ciudad de MéxicoUna mujer viaja abrigada en su scooter en calles de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

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