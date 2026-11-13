¿Cuánto Es un Día Luz en Kilómetros? Esta Distancia Alcanzará la Sonda Voyager 1 de la NASA

La sonda Voyager 1 de la NASA está por alcanzar una distancia equivalente a un día luz de la Tierra, y en N+ te explicamos qué es y a cuánto equivale en kilómetros esta medida cósmica.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) celebró que la Voyager 1 - lanzada en 1977 para sobrevolar Júpiter y Saturno- esté por lograr este hito.

Y anunció que será el próximo 18 de noviembre cuando cruce el umbral que ningún otro objeto fabricado por el ser humano ha alcanzado hasta ahora: alcanzar un día luz de distancia del planeta Tierra.

¿Qué es y a cuánto equivale un Día Luz de Distancia?

Vale la pena aclarar que un día luz no es una medida relacionada con el tiempo sino con la distancia, y vaya que es enorme: se trata de 16 millones de millas, es decir 26 mil millones de kilómetros.

El viaje de la sonda Voyager 1 ha durado más de 49 años "desde nuestro vecindario cósmico hasta el espacio interestelar" describe la NASA.

Para tenerlo más claro, se trata de la distancia que una partícula de luz puede recorrer en 24 horas. Nada en el universo viaja más rápido que la luz, se desplaza a unos 300 mil kilómetros por segundo.

Por ejemplo, a la Luna, que está en promedio a unos 384 mil 400 kilómetros de la Tierra, los astronautas de la misión Artemis III tardaron tres días en llegar, Sun embargo la luz puede recorrer esa misma distancia en 1.3 segundos.

En tanto que la Luz Solar tarda unos 8 minutos con 20 segundos en recorrer los 93 millones de millas que separan al Sol de la Tierra (unos 150 millones de kilómetros), lo que significa que la estrellas más cercana a la Tierra está a unos 8.3 minutos luz de distancia.

De ahí que se utilice la distancia que recorre la luz como parámetro para medir y transmitir la inmensidad del espacio.

Años Luz, Unidades Astronómicas y Pársecs: Así se miden las distancias cósmicas

La NASA apunta que las distancias en el espacio más allá de la Tierra son tan vastas que las unidades de medida pueden volverse gigantescas, lo que dificulta que se expresen en millas o kilómetros.

De ahí que para hacer referencia a distancias cósmicas, se empleen otro tipo de unidades de medida: las unidades astronómicas (au), los años luz o los pársecs.

Las unidades astronómicas facilitan la comprensión de las distancias entre los objetos del sistema solar. Equivalen a la distancia entre el sol y la órbita de la Tierra, que es de aproximadamente 93 millones de millas, lo que hace las cifras más manejables.

Para distancias mayores, los astrónomos utilizan los años luz, cada uno de estos equivale a la distancia que recorre un fotón de luz en un año.

Es decir que un año luz es la distancia que una persona recorrería en 365 días si pudiera viajar a la velocidad de la luz, que es de 186 mil millas por segundo.

En tanto que los pársecs es la unidad que se utiliza cuando la distancia entre objetos alcanza miles o millones de años luz. Un pársec equivale a 3,26 años luz.

¿Hacia dónde va la Voyager 1 de la NASA?

Esta sonda de la NASA se dirige hacia una estrella que se ubica a más de 17 años luz de distancia llamada AC+79 3838, también conocida como Gliese 445, en la constelación de Osa Menor.

De modo que cuando la Voyager 1 haga su aparición el próximo 18 de noviembre habrá tardado 49 años, dos meses y 11 días en recorrer un día luz más allá de la Tierra.

Actualmente se encuentra en el espacio interestelar, la región fuera de la heliopausa, y entre sus aportaciones están: