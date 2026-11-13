Ciencia y Tecnología

¿Cuánto Es un Día Luz en Kilómetros? Esta Distancia Alcanzará la Sonda Voyager 1 de la NASA

El próximo 18 de noviembre esta sonda lanzada en 1977 logrará un hito para el mundo de la astronomía.

Sonda Voyager 1 de la NASA. A Cuánto equivale un día luz en kilómetros.Un boceto artístico representa una de las sondas Voyager de la NASA. Las dos naves espaciales fueron lanzadas en 1977. Foto: NASA/JPL-Caltech
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