Avión X-59 de la NASA Buscará Superar la Velocidad del Sonido Este Fin de Semana

El avión supersónico experimental X-59 de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ya se encuentra en Florida, Estados Unidos, de cara al espectáculo aéreo que tendrá lugar este fin de semana.

Se espera que sea exhibido en el MAX POWER, la exposición aérea de tecnología aeroespacial más nueva de Estados Unidos, que tendrá lugar en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, del 7 al 8 de noviembre. Así fue el mensaje para anunciar su presentación:

“Hoy, nuestra aeronave supersónica silenciosa X-59 viajó desde Birmingham, Alabama, hasta Daytona Beach, Florida. La aeronave busca volar más rápido que el sonido con solo un suave golpe en lugar de un estruendo sónico”, mencionó la NASA en sus redes sociales.

El avión experimental supersónico X-59 de la NASA se caracteriza por su diseño extremadamente delgado, similar a un lápiz. En días pasados, fue visto sobrevolando distintas partes de Estados Unidos el miércoles, exactamente un año después de su vuelo inaugural, mientras realizaba un trayecto de costa a costa, desde California hasta Florida.

Desde entonces, han aparecido en redes sociales videos de esta singular aeronave escoltada por un F-15, un F/A-18 y un Gulfstream C-20.

El 28 de octubre de 2025, el X-59 alcanzó una altitud de 12 mil pies, registró una velocidad de 230 millas por hora y permaneció en el aire durante 67 minutos; en aquel momento, solo había completado un vuelo.

Para el 28 de octubre de 2026, la aeronave había alcanzado una altitud máxima de 56 000 pies y una velocidad punta de Mach 1.53 (aproximadamente a mil 874 kilómetros por hora). Su vuelo más largo duró 102 minutos, mientras que el número total de vuelos ascendió a 41, según las cifras compartidas por la División de Aeronáutica de la NASA.

Avión supersónico experimental X-59 al despegar del aeropuerto BHM. Foto: @WeAreSpaceScout

Su característica más llamativa es que es extremadamente largo y estrecho. Esta forma está diseñada para distribuir las ondas de choque generadas durante el vuelo supersónico, evitando que se fusionen en el fuerte estampido sónico que suele escucharse desde tierra.

La aeronave tiene un único motor montado en la parte superior del fuselaje. La NASA explica que esta ubicación dirige el ruido del motor hacia arriba, mientras que la superficie inferior ayuda a evitar que las ondas de choque se combinen.

La cabina de piloto se sitúa aproximadamente a la mitad de la aeronave y carece de la ventana frontal convencional. En su lugar, los pilotos utilizan un sistema de visión externa, que combina cámaras y pantallas de alta resolución para ofrecer una vista hacia adelante y hacia abajo de la aeronave.

La NASA aclara que se trata de una aeronave de investigación experimental, no de un prototipo de avión de pasajeros, y que diseñó el X-59 para volar a Mach 1.4 (mil 715 kilómetros por hora), a una altitud de 16 mil 764 metros.

HVI