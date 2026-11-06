Internacional

Avión X-59 de la NASA Buscará Superar la Velocidad del Sonido Este Fin de Semana

La aeronave experimental X-59 de la NASA llegó a Florida para ser exhibida en el Centro Espacial Kennedy del 7 al 8 de noviembre

Avión de la NASA Busca Superar Velocidad del Sonido; Prepara Espectáculo Este Fin de SemanaAvión supersónico X-59 de la NASA se prepara para participar en el MAX POWER de Florida. Foto: X @NASA

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+