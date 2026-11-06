Agua Usada en Protestas de Guadalajara No Fue Contra Manifestantes: Protección Civil Jalisco

El director de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Sergio Ramírez López, sostuvo que los chorros de agua utilizados durante la manifestación en las inmediaciones de Casa Jalisco no fueron dirigidos contra los manifestantes, sino para sofocar lo que calificó como ‘agentes químicos y humos’. Aseguró que la intervención no tuvo como objetivo intimidar a quienes protestaban pacíficamente.

Durante su comparecencia ante el Congreso de Jalisco, Ramírez López declaró: “En esta ocasión la población que marchó en paz se quedó en medio de la confrontación, entre los grupos violentos y las autoridades de seguridad pública; por eso obedeció en ese momento nuestra intervención”.

La comparecencia había sido solicitada para el director de Bomberos de Zapopan, debido a que los elementos que lanzaron agua durante la protesta del 11 de octubre pertenecen a esa corporación y no a Protección Civil de Jalisco. Sin embargo, Ramírez López asumió la responsabilidad de acudir ante los legisladores.

El funcionario explicó que se enteró de lo que ocurría mientras se encontraba en el municipio de Tomatlán, debido a la cercanía del huracán Simón. Durante la sesión, los diputados insistieron en conocer quién había dado la orden de lanzar agua contra los manifestantes.

También se puso sobre la mesa que Protección Civil y Bomberos no es una corporación destinada a reprimir. Ante ello, Ramírez López reiteró que la actuación de los bomberos fue preventiva, debido a la presencia de sustancias inflamables.

Finalmente, indicó que el Órgano Interno de Control investiga la posible responsabilidad de los elementos que participaron en el operativo y aseguró que han proporcionado toda la información solicitada por las comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos.