Seguridad

Agua Usada en Protestas de Guadalajara No Fue Contra Manifestantes: Protección Civil Jalisco

El director de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Sergio Ramírez, sostiene que el agua utilizada fue para dispersar químicos

Bombero en marchaAseguran que los chorros de agua no eran para manifestantes. Foto: N+

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agua utilizada cerca de Casa Jalisco no fue dirigida contra los manifestantes

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