Pablo Lemus Reconoce Excesos Durante Manifestación por el Agua en Guadalajara

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció deficiencias y uso excesivo de la fuerza durante el operativo policial frente a Casa Jalisco, en el marco de la marcha por el agua en Guadalajara. Además, informó que todas las personas detenidas recuperaron su libertad.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el mandatario señaló que revisó personalmente decenas de videos de la manifestación y admitió las fallas que provocaron que la situación se saliera de control en el momento más crítico.

“Debo reconocer que fue un operativo con graves deficiencias, que en el momento más crítico se salió de control, hubo un exceso, hubo uso excesivo de la fuerza, hubo detenciones injustas”, expresó Lemus.

El gobernador añadió que algunos elementos de la policía que incurrieron en excesos y ya fueron identificados. Por ello, solicitó iniciar una investigación interna con el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco para dar seguimiento a los procedimientos de sanción según el nivel de responsabilidad de cada involucrado.

Asimismo, indicó que se debe garantizar la reparación del daño y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. Señaló que, como titular del Ejecutivo estatal, le corresponde asumir la responsabilidad y tomar medidas para esclarecer lo sucedido.

Finalmente, Lemus abordó las preocupaciones relacionadas con la iniciativa enviada al Congreso local para construir el nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara. Aseguró que el servicio de agua potable no se privatizará, no se contratará deuda y no aumentarán las tarifas que paga la ciudadanía.

El mandatario también descartó que el servicio vaya a entregarse a una empresa israelí y reiteró que la iniciativa no contempla esa posibilidad.