Sociedad

Pablo Lemus Reconoce Excesos Durante Manifestación por el Agua en Guadalajara

El mandatario emitió un comunicado en redes sociales en el que admitió el uso excesivo de la fuerza durante la marcha

Pablo Lemus Reconoce Excesos Durante Manifestación por el Agua en GuadalajaraPablo Lemus Reconoce Excesos Durante Manifestación por el Agua en Guadalajara. Foto: Cuartoscuro

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