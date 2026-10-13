Trabajadores del IMSS Realizan Marcha en Lerdo, Durango; Piden Aumento Salarial

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en La Laguna realizaron una manifestación para exigir mejores condiciones laborales y mayor abastecimiento de insumos y medicamentos en las unidades médicas, además de cambios en el régimen de jubilaciones y pensiones.

La tarde de este martes, empleados de distintas clínicas participaron en la movilización convocada como parte de una marcha nacional que se llevó a cabo en diversos puntos del país. En Lerdo, Durango, el contingente partió del Parque Victoria y recorrió el bulevar Miguel Alemán hasta llegar a la casa sindical, donde los manifestantes colocaron pancartas para expresar sus demandas.

En la protesta participaron trabajadores de las clínicas 53, 46, 51 y 11, entre otras unidades médicas de la región. Durante el recorrido, los empleados expusieron sus inconformidades y reiteraron la necesidad de mejorar las condiciones en las que desempeñan sus labores.

Entre sus principales exigencias se encuentran un incremento salarial del 10%, el abastecimiento de insumos y medicamentos para los derechohabientes, el regreso del régimen de jubilaciones y pensiones, así como la destitución de Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

Los manifestantes señalaron que este tipo de movilizaciones no afecta la atención médica que se brinda a los derechohabientes en las clínicas, ya que su objetivo es visibilizar las demandas del personal y solicitar soluciones a las problemáticas laborales y de abasto que, aseguran, enfrentan en sus centros de trabajo