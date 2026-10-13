Movilidad

Trabajadores del IMSS Realizan Marcha en Lerdo, Durango; Piden Aumento Salarial

En la protesta participaron trabajadores de las clínicas 53, 46, 51 y 11, entre otras unidades médicas de la regiìn

Trabajadores del IMSS Realizan Marcha en Lerdo, Durango; Piden Aumento SalarialFoto: N+

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