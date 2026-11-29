Prevén Nevadas, Frío Extremo y Lluvias por Tormenta Invernal y Frente Frío 9
El Servicio Meteorológico Nacional informó que el noveno sistema frontal de la temporada ingresará sobre el norte del país
Escucha este artículo
El Servicio Meteorológico Nacional informó que el noveno sistema frontal de la temporada ingresará sobre el norte del país
Escucha este artículo
La persistencia de la tormenta invernal y el ingreso del noveno frente frío de la temporada generarán heladas, caída de nieve o aguanieve y lluvias fuertes en diversas zonas del país este domingo, de acuerdo con previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Se esperan temperaturas hasta de -10 °C en algunas regiones, así como la caída de nieve en áreas por arriba de 2,800 metros sobre el nivel del mar del Estado de México, Puebla y Veracruz.
La tormenta invernal se debilitará a vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y se desplazará lentamente sobre el centro y oriente del país, además del Golfo de México, donde dejará precipitaciones intensas en Yucatán, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Campeche. Igual se prevén chubascos en Veracruz y Chiapas, y lluvias aisladas en Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.
Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P— NMás (@nmas) Cargando...
También se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana en entidades de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del territorio nacional.
El frente frío número nueve ingresará sobre el norte y noreste de México, generando evento de "Norte" de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en Tamaulipas y Veracruz; extendiéndose durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec.
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte).
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guerrero (centro y este), Oaxaca (oeste), Puebla (sur), Tabasco (este) y Campeche (norte y suroeste).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz y Chiapas.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.
En tanto, se prevén temperaturas muy altas en las siguientes entidades:
De 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Oaxaca (istmo), Chiapas (costa) y Campeche.
De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Guerrero (costa), Yucatán y Quintana Roo.
Y muy bajas en:
De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Durango y Chihuahua.
De -5 a 0 °C con heladas: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.
De 0 a 5 °C con posibles heladas: Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca.
Para el Valle de México, se prevé una mañana con cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas y bancos de niebla, ambiente frío a muy frío en la región.
Para la tarde se espera cielo medio nublado, ambiente frío a fresco y lluvias aisladas en el Estado de México y en la Ciudad de México. Con posibles heladas en zonas altas del Estado de México.
La temperatura mínima en la capital del país será de 7 a 9 °C y la máxima de 16 a 18 °C. Para la ciudad de Toluca, la temperatura máxima será de 12 a 14 °C y la mínima de -1 a 1 °C.
ASJ