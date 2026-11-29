La persistencia de la tormenta invernal y el ingreso del noveno frente frío de la temporada generarán heladas, caída de nieve o aguanieve y lluvias fuertes en diversas zonas del país este domingo, de acuerdo con previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se esperan temperaturas hasta de -10 °C en algunas regiones, así como la caída de nieve en áreas por arriba de 2,800 metros sobre el nivel del mar del Estado de México, Puebla y Veracruz.

La tormenta invernal se debilitará a vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y se desplazará lentamente sobre el centro y oriente del país, además del Golfo de México, donde dejará precipitaciones intensas en Yucatán, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Campeche. Igual se prevén chubascos en Veracruz y Chiapas, y lluvias aisladas en Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.