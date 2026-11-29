La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México ha mantenido una estabilidad en los precios de gasolina y diésel, entre los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La mandataria aseguró que en el resto de miembros del organismo, el costo de los combustibles se incrementó en promedio en 17.4%, con respecto al año pasado, pero en México esa diferencia fue del 1.6%.

"Como lo hemos dicho: en México protegimos la economía de las familias y evitamos que aumentaran los precios de la gasolina y el diésel.

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"Hoy la OCDE lo confirma: mientras en promedio los precios en los países miembros aumentaron 17.4%, en nuestro país mantuvimos la estabilidad", indicó en una publicación en X.

Sheinbaum aseguró que gobernar es cuidar la economía y el bienestar de las familias mexicanas.