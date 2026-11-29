¿Acudirás al Flow Fest 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez este domingo 29 de noviembre? Para facilitar la movilidad de quienes acudan al festival musical en la alcaldía Iztacalco, el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (CDMX) anunció cambios en su horario.

Entérate aquí a qué hora finalizará el servicio del Metro CDMX y toma todas las previsiones si irás a disfrutar del evento de música urbana.

Además, para que no te lleves una sorpresa a la entrada del Flow Fest 2026, en esta otra nota te contamos qué puedes llevar y qué artículos tendrán prohibido el acceso.

Cambio de horario en el Metro CDMX

Debido al evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, el Metro CDMX anunció la ampliación de su horario en la Línea 9, que corre de Pantitlán a Tacubaya, en sentido oriente-poniente de la Ciudad de México.

Lo anterior debido a que el inmueble se encuentra cerca de las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla de esa Línea café.

“El servicio de trenes de la Línea 9 extenderá su horario de operación hasta las 01:30 horas de la madrugada”, anunció el Metro con el fin de apoyar a la movilidad de quienes acudirán al Flow Fest 2026 este domingo.

Metro CDMX pide respetar medidas de seguridad

En un aviso, el Sistema de Transporte Colectivo además pidió a los usuarios respetar las medidas de seguridad, permitir el libre cierre de puertas y atender las indicaciones del personal para agilizar la circulación de los trenes.

El horario extendido, añadió, es para apoyar el regreso a casa de los asistentes del evento musical.

Ante ello, el director general del STC, Adrián Rubalcava Suárez, ordenó al área de operación coordinar las acciones necesarias con el personal de conducción y regulación de trenes para la ampliación del servicio.

“El Metro exhorta a las personas usuarias a evitar arrojar o dejar caer objetos metálicos a las vías, como paraguas o latas de bebidas, ya que pueden ocasionar cortocircuitos al entrar en contacto con las barras guía, que conducen la energía eléctrica para la circulación de los trenes”, añadió.

“Seguimos facilitando la movilidad de quienes disfrutan de los grandes eventos en nuestra ciudad”, apuntó Rubalcava en un mensaje en redes sociales.

SPB