Los asistentes al Flow Fest 2026 deberán prepararse para un fin de semana de frío, lluvias y fuertes rachas de viento en la Ciudad de México, principalmente durante este sábado 28 de noviembre, cuando se realizará la primera jornada del festival.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 provocarán un descenso de temperatura, cielo nublado y precipitaciones en la capital.

El festival de música urbana se llevará a cabo el sábado 28 y domingo 29 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco. Las puertas abrirán a partir de las 13:00 horas durante ambas jornadas.

¿Cómo estará el clima el sábado 28 de noviembre en el Flow Fest?

Para el primer día del festival se pronostica cielo nublado y ambiente frío a muy frío en la Ciudad de México, con temperaturas máximas de entre 10 y 12 grados Celsius y mínimas de 4 a 6 grados.

El SMN también prevé lluvias fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros en 24 horas. Aunque las precipitaciones podrían disminuir durante la tarde, existe la posibilidad de que regresen por la noche.

A estas condiciones se sumarán vientos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 kilómetros por hora.

El descenso de temperatura y las precipitaciones podrían afectar a quienes permanezcan varias horas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, especialmente durante las presentaciones nocturnas.

¿Lloverá el domingo 29 de noviembre en el Flow Fest?

Para la segunda jornada del Flow Fest 2026 se espera una mejoría en las condiciones meteorológicas.

Durante la mañana persistirá el ambiente frío, con posibilidad de lluvias aisladas. Sin embargo, por la tarde se pronostica cielo medio nublado a parcialmente nublado y condiciones sin lluvia.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 17 y 19 grados Celsius, mientras que las mínimas serán de entre 5 y 7 grados.

El viento será del norte y noreste, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

¿Qué llevar al Flow Fest 2026 por el frío y la lluvia?

Ante el pronóstico meteorológico, los asistentes deberán considerar las condiciones del clima durante las dos jornadas del festival.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Llevar ropa abrigadora, especialmente para las presentaciones nocturnas.

Consultar el pronóstico antes de salir y mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil.

Considerar las lluvias para planear los traslados hacia el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Utilizar calzado adecuado para superficies mojadas.

Revisar las restricciones de acceso del festival antes de llevar paraguas u otros objetos.

El pronóstico puede actualizarse durante las próximas horas, por lo que se recomienda consultar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil de la Ciudad de México.

PT