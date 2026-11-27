El alto oleaje, las rachas de viento y la presencia de bruma prevalecerán en las costas de Ensenada, informó el encargado de despacho de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Luis Antonio Gutiérrez Berriel.

Para este viernes 27 de noviembre se prevé oleaje de hasta 3.5 metros, mientras que para el sábado 28 de noviembre se pronostican olas de entre dos y tres metros, sin probabilidad de lluvia.

Ante el pronóstico marítimo vigente, el funcionario municipal exhortó a la población residente y visitantes a evitar ingresar al mar, abstenerse de acercarse a zonas rocosas y no transitar por áreas costeras que se encuentren expuestas al impacto directo de las olas y mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades.

JMR