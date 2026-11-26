Un total de 141 menores de guardería y preescolar fueron evacuados de manera preventiva en la zona de El Salitral, en Ensenada, debido al incremento en el nivel del mar registrado cerca del centro de atención infantil.

El encargado de despacho de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Luis Antonio Gutiérrez Berriel, informó que durante la mañana de este jueves 26 de noviembre se encontraban en el lugar 100 menores de guardería y 41 de preescolar.

La movilización comenzó después de que la dependencia recibiera un reporte telefónico sobre el aumento de la marea en las inmediaciones del inmueble, ubicado a un costado de la empresa ICU Medical, donde se brinda atención a hijas e hijos de sus trabajadores.

Personal de Protección Civil y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudió al sitio para coordinar la evacuación y acompañar el retiro de los menores. Por su parte, la empresa ICU Medical facilitó transporte para que sus empleados pudieran retirarse junto con sus hijas e hijos.

Las autoridades señalaron que la evacuación fue una medida preventiva ante las condiciones de marea elevada y que se mantiene el monitoreo de las zonas susceptibles a inundaciones.

El Gobierno de Ensenada exhortó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales, atender las recomendaciones de las autoridades y reportar cualquier emergencia al 911.

APG