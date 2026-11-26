Anuncian el cierre preventivo de playas en Ensenada ante el pronóstico de oleaje de hasta cinco metros de altura, además de condiciones meteorológicas que podrían incrementar los riesgos en la franja costera del municipio.

La medida entrará en vigor este jueves 26 de noviembre, luego de que la Coordinación Municipal de Protección Civil advirtiera sobre la aproximación de una vaguada en niveles altos de la atmósfera, asociada con la corriente en chorro polar, que propiciará fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

De acuerdo con las predicciones de mareas del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), durante el jueves el nivel del mar alcanzará su punto máximo alrededor de las 09:03 horas, con una altura de 2.07 metros respecto a su nivel de referencia.

La combinación de la marea alta con el oleaje podría incrementar el riesgo de inundaciones en las zonas bajas de la franja costera, particularmente en sectores vulnerables como El Salitral.

Para el jueves se pronostica oleaje de entre cuatro y cinco metros, vientos del noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, principalmente en el norte del municipio y zonas serranas. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados como mínimas y de 23 a 25 grados como máximas, con humedad relativa del 57 por ciento y sin probabilidad de lluvia.

Para el viernes 27 de noviembre se espera una disminución en el oleaje, con alturas de entre 2.5 y 3.5 metros. Los vientos continuarán del noroeste, de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora, principalmente en el este del municipio y zonas serranas.

Ese día se prevén temperaturas mínimas de 10 a 12 grados y máximas de 25 a 27 grados, humedad relativa del 33 por ciento y probabilidad de lluvia del cero por ciento.

Durante ambas jornadas también se pronostica presencia de bruma, ambiente fresco por la mañana y templado por la tarde, así como temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados en zonas serranas.

Ante estas condiciones, Protección Civil exhortó a la población a respetar el cierre preventivo de playas, evitar ingresar al mar o realizar actividades acuáticas recreativas, y mantenerse alejada de escolleras, acantilados y zonas donde rompen las olas.

También recomendó extremar precauciones en viviendas ubicadas en zonas susceptibles a inundaciones, identificar rutas de evacuación, preparar una mochila de emergencia y asegurar objetos que puedan desplazarse por las fuertes rachas de viento.

La reapertura de las playas estará sujeta a la evolución de las condiciones marítimas y meteorológicas. Las autoridades pidieron mantenerse informados mediante canales oficiales y comunicarse al 911 ante cualquier emergencia.

APG