El Ejército de Estados Unidos detonó cinco toneladas de azida de plomo, un químico empleado para la elaboración de bombas. La explosión ha liberado sobre Iowa una nube tóxica.

La operación ha ocurrido después de que se hallara una reserva de explosivos en un depósito de municiones en Middletown. Ante la dificultad para gestionar el material con otros métodos, el Ejército decidió recurrir a una detonación controlada. Las autoridades locales pidieron a los pobladores cercanos que abandonaran sus casas o, en su defecto, se refugiaran a cal y canto.

Esto se debe a que la explosión liberaría una nube de residuos tóxicos, principalmente con plomo, que habría de extenderse por gran parte de la región. Esta medida radical despertó una fuerte polémica en Iowa, ante los temores de los pobladores por la exposición a peligrosos contaminantes.

Cabe recordar que no existe una cantidad segura de plomo y que, incluso en pequeñas cantidades, tiene efectos nocivos sobre la salud, especialmente en niños. Pese a las quejas por la explosión programada originalmente para el pasado viernes, el Ejército afirma que tomó la controvertida decisión ante la posibilidad de que el material detonara solo al degradarse.

La explosión ocurrió poco después de las nueve de la mañana, según dio a conocer la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). “Tras la detonación controlada de esta mañana en Middletown, en Iowa, los residentes en un radio de 32 kilómetros que no hayan sido evacuados deben seguir refugiándose en sus hogares y seguir las directrices de seguridad de la EPA hasta que las autoridades den el visto bueno”, se lee en el mensaje de la agencia publicado en X, antes Twitter.

¿La nube de plomo podría llegar a México?

Por supuesto, la pregunta para muchos es qué tan lejos llegará la nube tóxica. ¿En un caso extremo, los residuos de la azida de plomo podrían llegar a México?

A medida que se expanda en la atmósfera, la nube de plomo habrá de precipitarse en polvo. El principal peligro es para los pobladores de las comunidades contiguas a Middletown.

Aunque las masas de aire provenientes del Ártico puedan llevar una parte de estos contaminantes al sur del subcontinente, es en extremo improbable que México pudiera recibir afectaciones por la nube de plomo. Incluso si una parte de estos residuos llegara, no opacarían a otras emisiones de contaminación, como las industrias.