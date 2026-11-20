El Ejército de Estados Unidos planea detonar 5 toneladas de químicos empleados para fabricar bombas este viernes. Pobladores de Middletown, Iowa, temen que una nube de plomo se cierna sobre la región, con consecuencias perniciosas para su salud.

Piden a residentes de Middletown que dejen sus casas por explosión en armería del Ejército de Estados Unidos

No existe una cantidad segura de plomo. A diferencia de muchos otros químicos, donde se tolera su presencia en el aire y el agua debajo de cierto umbral, en el caso de este elemento ninguna cantidad se considera inocua. Han pasado los tiempos en que el plomo estaba en la gasolina, pero su amenaza siempre está vigente, debido a los daños neurológicos que provoca, especialmente entre los niños.

De ahí la alarma que ha despertado en Iowa la detonación programada por el Ejército de Estados Unidos de cinco toneladas de material para bombas. La explosión, programada para el viernes en la Planta de Municiones del Ejército, ha llevado a las autoridades locales a recomendar que los residentes de la cercana localidad de Middletown abandonen la zona.

En caso de no poder dejar sus hogares, se aconseja a los pobladores permanecer en el interior, con las puertas y ventanas cerradas. “La detonación generará una nube que contendrá partículas de plomo; estas se dispersarán en el aire y terminarán depositándose en el suelo”, explica un comunicado retomado por la agencia AP. “El plomo es tóxico tanto para los seres humanos como para los animales”.

Presentan demanda para impedir detonación controlada de químicos peligrosos

Con la esperanza de detener la detonación, este jueves varios grupos ecologistas han presentado una demanda donde argumentan que la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) no exigió al Ejército que considerara alternativas. La demanda también asegura que el Ejército no advirtió debidamente sobre sus planes.

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Documentos de la EPA afirman que se evaluaron alternativas como la neutralización y descomposición del contenido de los barriles mediante la aplicación de otras sustancias químicas. No obstante, se concluyó que manipular el material de esta forma aumentaría el riesgo de una detonación accidental.

No solo el condado de Des Moines (que no debe confundirse con la ciudad homónima ubicada a 250 kilómetros) está en alerta por la explosión. El condado de Johnson, 110 kilómetros al norte de Middletown, también ha emitido una advertencia para los residentes.

Aunque las autoridades de este condado afirman que no estarán en la trayectoria de la nube de plomo, han pedido a los pobladores mantener ventanas y puertas cerradas, así como lavar o, en su defecto, retirar objetos del exterior susceptibles a contaminarse. El Ejército ofrecerá actualizaciones continuas durante las seis horas posteriores a la detonación, pero los residentes consideran esta medida como insuficiente.

Por la noche del 19 de noviembre, Adam R. Telle, secretario interino del Ejército, aclaró que la detonación se pospone al 23 de noviembre. Según escribió el funcionario en X, antes Twitter, indicó al Mando de Materiales del Ejército que retrasara la maniobra hasta “el último momento posible”. Según escribió, una caída en el termómetro puede provocar que la azida de plomo se vuelva inestable, lo que aumenta el riesgo de una explosión accidental:

“Esto retrasará la detonación hasta el último momento posible antes de una caída de temperatura pronosticada, lo que podría arriesgar una mayor desestabilización del material”.

Según escribió el funcionario del Ejército, en marzo de este año, se descubrió azida de plomo degradada almacenada en búnkeres en la instalación de Iowa. Inmediatamente se habló con otras agencias, así como con las autoridades de Middletown.

La azida de plomo es un material compuesto por plomo y nitrógeno que suele emplearse como detonador primario. En una bomba tradicional, la fuerza generada por su explosión activa el TNT, que necesita presión mecánica para reaccionar.