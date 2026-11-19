El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) convocó en Shenzhen a varios líderes mundiales. De todos los mandatarios que acudieron a la cita en China, Xi Jinping recibió en persona solo a uno: Donald Trump. Te explicamos el gesto que retomó y que no se había visto en medio siglo.

Xi Jinping solo recibió en persona a Donald Trump

Durante su llegada a China, Claudia Sheinbaum fue recibida por Huang Chuping, director del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la provincia de Cantón.

En el caso de Vladimir Putin, el encargado de recibirle en el aeropuerto fue Cai Qi, jefe de gabinete del presidente. Esto se repitió con líderes como Mark Carney, primer ministro de Canadá, Keiko Fujimori, presidenta de Perú, y José Antonio Kast, mandatario de Chile.

Solo Donald Trump fue recibido personalmente este 18 de noviembre 2026 por el máximo dirigente de China. Xi Jinping acudió a la pista de aterrizaje y esperó al republicano al pie de las escaleras, sobre una alfombra roja.

Cuando el presidente de Estados Unidos descendió del Air Force One, se encontró con música y una multitud que ondeaba banderas estadounidenses y chinas. Abajo le esperaba Xi Jinping, quien lo recibió con un apretón de manos y un abrazo.

Un gesto que no ocurría desde hace 50 años

Es la primera vez en cincuenta años que un mandatario chino recibe personalmente a otro líder mundial. Durante los tiempos de Mao Tse Tung fue parte del protocolo que el presidente del Partido Comunista diera la bienvenida a sus homólogos.

Sin embargo, la tradición cesó con su muerte, en 1976. Cinco décadas más tarde, Xi Jinping ha señalado que acudió en persona al aeropuerto en reciprocidad por la bienvenida que le dio Donald Trump en Washington.

“China es una nación de etiqueta con una tradición de reciprocidad”, declaró el mandatario chino.

EDG