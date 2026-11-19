Cuando presuntamente acudió a tocar la puerta de una vivienda para llamar a una vecina, un hombre de 48 años fue atacado a balazos por uno de dos sujetos que llegaron en una motocicleta, la noche del miércoles, al sur de Hermosillo.



La víctima, identificada como Carlos Ramón 'N', relató que los individuos le solicitaron que llamara a una mujer y, cuando se encontraba frente al domicilio, uno de ellos accionó un arma de fuego en aproximadamente cuatro ocasiones, alcanzándolo en el brazo derecho.



La agresión ocurrió alrededor de las 20:00 horas, en la vivienda situada en las calles Patagonia y Las Riendas, de la colonia Las Carretas, de donde después de dispararle, los dos sujetos escaparon a bordo de la motocicleta.



El afectado presentó una herida producida por proyectil de arma de fuego en el antebrazo derecho, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.



Asimismo, según reportes oficiales, la víctima manifestó que la vivienda a la que acudió, presuntamente es utilizada como punto de venta de narcóticos.