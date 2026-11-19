Un menor de edad, de 17 años, fue detenido luego de que presuntamente ingresara a un domicilio ajeno, de donde sustrajeron varios artículos de tecnología relacionados con actividades 'gamer', en hechos ocurridos al sur de Hermosillo.



Los agentes policiacos acudieron a una vivienda situada en la avenida Baxteri, del fraccionamiento Agaves Residencial, alrededor de las 19:00 horas, luego de recibir un reporte de un robo en proceso.



Al llegar al sitio encontraron al adolescente, quien llevaba consigo una mochila con dos controles de videojuegos, audífonos 'gamer', un teclado de computadora, así como un 'mouse', los cuales presuntamente sustrajo del domicilio en cuestión.



Los oficiales aseguraron al joven, así como la materia recuperada, la cual fue puesta a disposición del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes como evidencia, para determinar la situación jurídica del menor de edad.