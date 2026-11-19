Una mujer identificada como Haydee ’N’ fue vinculada a proceso en Poza Rica, tras ser señalada por su probable participación en el delito de extorsión agravada.

De acuerdo con la investigación, la denuncia fue presentada por una persona que acusó a la ahora imputada de exigirle diversas cantidades de dinero a cambio de no difundir material de carácter íntimo.

Dentro del proceso penal 513/2026, un juez ratificó la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, por lo que la mujer permanecerá privada de la libertad mientras continúa el procedimiento judicial.

La investigación está a cargo de la unidad especializada en combate al secuestro y la extorsión.