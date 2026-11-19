¿Ya pagaste los mil 500 pesos de tu licencia permanente? No te apresures a acudir al módulo. El sistema puede tardar hasta 72 horas en reconocer el pago y, si no aparece registrado, podrías tener problemas para concluir el trámite.

Tramitar la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México requiere algo más que realizar el pago correspondiente. Aunque los automovilistas cubran los mil 500 pesos establecidos por el Gobierno capitalino, deben esperar a que la transacción se refleje en la plataforma de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Licencia Permanente Digital en CDMX ya se Puede Tramitar en Línea; Así Puedes Obtenerla

A unas semanas de que termine el plazo para tramitar la licencia de conducir permanente, cada vez son más los reportes en donde afirman que, tras realizar el pago de derechos para realizar el trámite, este no se ha reflejado en el sistema y las citas debían ser reprogramadas.

Esta demora puede ocasionar contratiempos para los solicitantes. Es el caso de una persona que acudió a realizar el trámite después de haber pagado con varios días de anticipación; sin embargo, al llegar al módulo le informaron que el sistema todavía no reconocía el depósito, por lo que tuvo que regresar posteriormente. El pago terminó por reflejarse aproximadamente 48 horas después.

De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la licencia permanente, la aplicación del pago puede tardar hasta tres días en aparecer en la plataforma. Por ello, se recomienda verificar que la transacción ya esté registrada antes de acudir a concluir el procedimiento, para evitar traslados innecesarios o contratiempos durante la atención.

¿Qué debes revisar antes de acudir por tu licencia?

La SEMOVI establece que el costo de la licencia permanente tipo A es de mil 500 pesos. Una vez realizado el pago y validada la información, los solicitantes pueden continuar con el procedimiento para obtener su documento.

Quienes desean contar con el plástico deben acudir a un módulo de Control Vehicular y Licencias, para lo cual deben generar una cita. Entre los documentos que deben presentar se encuentran una identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, constancia de evaluación cuando corresponda y comprobante original del pago.

Para consultar el avance del trámite, los automovilistas pueden ingresar al portal licenciapermanente.cdmx.gob.mx y revisar si el pago ya fue reconocido.

La recomendación es no acudir inmediatamente después de pagar. Sino esperar hasta 72 horas y confirmar que la operación aparece registrada, puede evitar una segunda visita al módulo. Así, los automovilistas podrán avanzar con su trámite sin contratiempos y aprovechar mejor el tiempo destinado a obtener su licencia permanente.

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