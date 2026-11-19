Cuatro cuerpos mutilados fueron localizados en distintos puntos del poblado Valle de la Trinidad, en Ensenada, durante un recorrido de vigilancia preventiva realizado por elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con información oficial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), alrededor de las 07:46 horas, los oficiales circulaban sobre las calles Manuel A. Galván y Peña Blanca, donde encontraron diversas bolsas y recipientes que contenían restos con características humanas.

Asimismo, en las inmediaciones localizaron una manta con un mensaje escrito y, aproximadamente a 100 metros del primer punto, dentro de un predio parcialmente delimitado, encontraron otro resto con características humanas.

Información preliminar indica que las víctimas serían dos hombres y dos mujeres. Los restos presentaban mutilaciones. Sin embargo, será la Fiscalía General del Estado la instancia encargada de realizar las diligencias correspondientes y determinar las identidades.

Tras el hallazgo, se notificó al C5 y se procedió al acordonamiento y preservación de las áreas, mientras se solicitó la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones.

Una precisión editorial, querida: mantuve la identificación de las víctimas como información preliminar, sin presentarla como un dato confirmado. Tampoco agregué detalles sobre las mutilaciones que no estén respaldados por la información proporcionada.

Información Patricia Lafarga

APG