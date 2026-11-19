Un ataque a balazos a interior de un domicilio dejó como salgo un hombre sin vida. Los hechos ocurrieron durante la madrugada en calles de la colonia Villas de San Miguel, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Fueron vecinos de la calle De los Silos quienes reportaron a las autoridades haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego. A la llegada de elementos de seguridad, se confirmó que se trataba de un ataque cometido por un presunto grupo de sujetos armados.

Al ingresar al domicilio donde sucedieron los hechos, autoridades señalaron que se encontraba un hombre sin signos vitales, por lo que procedieron a resguardar el área para comenzar con las investigaciones correspondientes. Los elementos informaron que el sujeto presentaba varias heridas de bala, mismas que le provocaron la muerte.

Elementos de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales ya llevan a cabo las labores correspondientes para tratar de localizar a los presuntos responsables de este ataque armado.

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada, por lo que se espera que sea durante las próximas horas cuando se revelen más detalles al respecto sobre este hecho. Vecinos de la colonia Villas de San Miguel exigieron a las autoridades que se realicen más patrullajes para que se eviten este tipo de acontecimientos.