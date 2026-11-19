Padre e hijo a bordo de una motocicleta cayeron en un bache sobre Francisco del Paso y Troncoso, entre Eje 3 Sur y Juan Pardavé, en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México (CDMX).

El accidente ocurrió a las 05:30 horas del miércoles, cuando el conductor perdió el control al intentar rebasar por la derecha. El hombre murió al impactar de frente con un árbol. El menor fue trasladado a un hospital.

Por la tarde, autoridades acudieron al lugar para intentar reparar el bache con una placa metálica.

Desde hace cinco meses, los vecinos ya habían reportado el bache e incluso le colocaron una señal improvisada.

En la zona es común este tipo de incidentes.

La Ciudad de México es la entidad con la mayor cantidad de motociclistas fallecidos en incidentes viales. En 2025, murieron 442, es decir, más de uno al día.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina comenzó una investigación para deslindar responsabilidades por este hecho.

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Otro caso donde personas han muerto por el deterioro de la vía pública es el de las hermanas Sánchez Canchola, quienes la noche del 10 de noviembre de 2022 fallecieron después de caer a una coladera abierta, ubicada en la banqueta sobre Viaducto Río de la Piedad, en Iztacalco, cuando se dirigían a un concierto.

Sofía, de 16 años, fue la primera en caer. Esmeralda, de 23, intentó ayudarla, pero también cayó.

A la fecha, ningún funcionario ha sido inhabilitado por dicha negligencia.

La Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México emitió una recomendación para pedir a las autoridades una reparación del daño y medidas para la no repetición.

En 2025, las autoridades financiaron la rehabilitación del espacio y la construcción de un memorial.

Como estas, existen otras historias similares en toda la República mexicana.

En agosto de 2026, un motociclista falleció al chocar con una coladera en mal estado sobre la avenida México-Japón, en Celaya, Guanajuato. Su cuerpo salió proyectado varios metros.

A los pocos minutos llegaron los rescatistas para brindar atención médica al hombre de 66 años, pero ya no contaba con signos vitales.

En octubre de 2023, en Montemorelos, Nuevo León, se registró otro deceso. En esa ocasión, Karla Josefina Alanís Martínez, de cuatro años de edad, murió al caer a una coladera sin tapa, muy cerca de la comandancia de Policía de la localidad.

Elementos de Protección Civil y vecinos del lugar rompieron tuberías y revisaron las márgenes del río Pilón, en el que desemboca el agua que circula por el drenaje.

Los rescatistas encontraron a la menor tras romper la misma alcantarilla donde cayó.

Estos casos reflejan el riesgo que representan los baches, socavones, y coladeras abiertas o en mal estado en la vía pública.

Con información de N+.

LECQ