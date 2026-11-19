Un hombre resultó gravemente herido tras caer de una altura cercana a los cinco metros, en la parte posterior de una cuartería que se encuentra en la calle Nicolás Bravo, de la colonia Centro, del municipio de Álamo Temapache, al norte de la entidad veracruzana.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima quedó atrapada en un espacio reducido y de difícil acceso, por lo que fue necesario implementar un operativo especial para lograr llevar a cabo su extracción de manera segura.

Elementos de Protección Civil, bomberos y corporaciones de emergencia coordinaron las maniobras, utilizando cuerdas, escaleras y equipo de rapel para descender hasta donde se encontraba la persona y, de esta manera, ponerla a salvo.

El hombre, quien permanece en calidad de no identificado, fue trasladado a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como grave, debido a que sufrió un traumatismo craneoencefálico ocasionado por la caída.