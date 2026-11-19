Vera Dijkmans, modelo de OnlyFans, pasó de tener millones de seguidores en redes sociales a estar asegurada en un centro de detención migratoria Delaney Hall, ubicado en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos; estas son las razones por las que ICE la detuvo.

En sus diferentes cuentas en redes sociales, la holandesa hace gala de su belleza y de sus entrenamientos como peleadora de lucha libre. Las publicaciones donde acostumbra a mostrar su habilidad para pelear y modelar cambiaron por aquellas que piden su liberación: “Free Vera”.

Según sus familiares y seres queridos, Vera Dijkmans se encuentra recluida en condiciones “extremadamente insalubres” y denuncian que cada día que pasa se violan sus derechos humanos.

“Cada voz importa, cada parte cuenta. #FreeVera”, pidieron en una historia publicada desde su cuenta en Instagram, la cual cuenta con más de 5.7 millones de seguidores. Pero, ¿qué pasó con la modelo de Only Fans?

¿Por qué ICE detuvo a Vera Dijkmans, modelo holandesa?

De acuerdo con los primeros reportes, Vera Dijkmans fue detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto de Newark, ya que tenía programado un evento de UFC.

La modelo contaba con una visa B-2 mientras solicitaba la tarjeta de residencia permanente en los Estados Unidos, conocida como green card. Sin embargo, su detención se produjo porque desde 2018 tenía un largo historial de infracciones migratorias.

Además, tenía una orden de deportación vigente luego de que Dijkmans no se presentara a su audiencia programada en la corte migratoria. Su familia argumentó que no se presentó a la reunión porque no recibió la notificación, ya que viaja demasiado y no tiene un domicilio fijo.

Las autoridades migratorias indicaron que una solicitud de residencia permanente no otorga automáticamente el estatus legal en EUA ni frena una orden de deportación, así que Vera Dijkmans permanecerá bajo custodia de ICE a la espera de su deportación a Países Bajos.

EPP