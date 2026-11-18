Accidentes ¿Quién era Roger, Motociclista que Murió tras Caer en Socavón en el Eje 3 de CDMX? Roger llevaba a su hijo a la escuela cuando cayó en un hoyo en la colonia Jardín Balbuena de la Venustiano Carranza; exigen justicia Foto: Cuartoscuro Escucha este artículo 00:00 -00:00 Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 18 nov 2026 | 17:38 CST Actualizado hace 10 horas Seguir N+ en Google

Un motociclista murió luego de caer en un socavón sobre el Eje 3 Oriente y Francisco del Paso y Troncoso, cuando llevaba a su hijo a la escuela en la Ciudad de México (CDMX); el desperfecto había sido reportado desde hace meses a las autoridades. Familiares exigen justicia y piden que la muerte de Roger Ángel no quede impune; así lo recuerdan. Las autoridades investigan el accidente en la colonia Jardín Balbuena, donde el biker perdió la vida y su hijo de 15 años de edad resultó lesionado en la vialidad primaria que conecta con puntos importantes para la movilidad en la ciudad.

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A través de redes sociales se difundió el video del momento exacto en el que la motocicleta pierde el control tras caer en el socavón y posteriormente los ocupantes salen proyectados contra un árbol. En las imágenes se observa cuando el menor de edad trata de ayudar a su padre, quien quedó gravemente herido; luego se informó su deceso.

El menor de edad identificado como Alí tuvo que ser trasladado por sus familiares al Hospital General de Zona Número 2 del IMSS, en la alcaldía Iztacalco. Se encuentra delicado, pero estable.

No obstante, aseguran que está en shock porque alcanzó a ver cómo su papá moría poco a poco, explicó a N+ Lizbeth Esparza, esposa de Roger.

“Me marcó mi hijo que habían caído en un hoyo. Le pedí la ubicación, llegué a los pocos minutos. Mi hijo está mal, está sedado en el hospital. Mi esposo falleció por un socavón de la Ciudad de México”, narró.

¿Quién era Roger Ángel, motociclista que murió tras caer en un socavón en Eje 3?

Roger tenía 39 años de edad. Vivía junto a su esposa Lizbeth y sus tres hijos de 9, 13 y 15 años de edad. Es recordado por ser un buen padre y apoyar a sus pequeños en lo que necesitaran.

Por ello, sin importar la distancia o la hora, llevaba todos los días a Alí, de 15 años de edad, a la Vocacional 8 (Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N.º 8 "Narciso Bassols" del IPN).

Desde antes de las 6:00 de la mañana estaba listo para acompañarlo hasta su escuela y así mostrarle que, siendo constante y disciplinado, podría conseguir sus sueños. Su último viaje fue junto a su hijo mayor.

Roger Ángel era conocido por ser trabajador, así como por tener un gusto profundo por las motocicletas. Tenía muchos planes en puerta, pero los más importantes eran que su familia y sus hijos tuvieran una vida feliz y digna.

Luego de varias horas, sus seres queridos esperan recuperar su cuerpo para realizar los servicios funerarios y darle el último adiós.

Familia de motociclista demandará a autoridades por socavón

El accidente en el que el motociclista perdió la vida luego de caer en el socavón de Eje 3 Oriente y Francisco del Paso y Troncoso provocó indignación entre los vecinos de la zona, debido a que aseguran que desde hace varios meses hicieron su reporte a las autoridades. A pesar de que les indicaron que el socavón comenzó a hacerse más grande, fueron ignorados.

“Como seis meses más o menos se estuvo reportando. (Autoridades) Venían a verlo, pero no pasaba nada. Nada más vienen a tomar fotos, pero nada más”, relató a N+ un vecino.

Ahora los seres queridos de Roger, el motociclista que perdió la vida tras caer en el socavón, sienten impotencia y tristeza por tener que despedirlo de esta manera. Al mismo tiempo que enfrentan su pérdida, viven con angustia porque Alí, su hijo de 15 años de edad, sigue hospitalizado.

En medio de toda la tragedia, están decididos a demandar al Gobierno de la CDMX, porque aseguran que, al tratarse de una vía primaria, el cuidado del arroyo vehicular les compete plenamente a las autoridades locales; así lo confirmó el padre de Roger, Desiderio Pérez.

“Me dan la noticia de que falleció por un hoyo que está aquí en la avenida. Y dan las noticias diario de los motociclistas que fallecen precisamente como en este caso y que el gobierno no atiende las demandas de la ciudadanía”, afirmó.

Socavón ya había provocado otros accidentes

Hace más de un año, otras dos personas sufrieron un fuerte accidente al caer en el mismo socavón donde Roger y su hijo también lo hicieron.

En aquella ocasión, dos personas que iban en un scooter cayeron contra el suelo a causa de la oquedad. El rostro de una de ellas se estrelló directamente en el piso, mientras que la otra quedó tirada en las inmediaciones. Un hombre y luego un policía se acercaron a ayudarlos.

Luego del caso de Roger, el motociclista que murió tras caer en el socavón cuando llevaba a su hijo a la escuela en el Eje 3 Oriente, autoridades colocaron una placa metálica para impedir otro percance.

No obstante, los vecinos señalan que no bastaron sus denuncias para que hicieran las reparaciones. La tragedia provocó la movilización de autoridades, indicó Alexis, vecino del lugar.

“Ya tenía bastante tiempo, nosotros no lo reportamos. Ni lo taparon bien, solo pusieron una placa metálica. Tuvo que morir una persona para que llegaran a arreglar la calle”, dijo visiblemente molesto.

En agosto de 2025, el gobierno de CDMX presentó un programa de bacheo nocturno, el cual tenía como meta alcanzar mil kilómetros de bacheo, avanzando 10 kilómetros cada noche con ayuda de 50 brigadas.

Fue justo en el Eje 3 Oriente, en la colonia Infonavit Iztacalco, lugar cercano a donde ocurrió el accidente en el que murió Roger, donde se dio el banderazo de inicio de las jornadas contra baches y socavones.

“Garantizará una ciudad libre de baches y con condiciones seguras de movilidad para automóviles, motocicletas, bicicletas y peatones”, indicó en un comunicado.

EPP

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