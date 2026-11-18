Una falla mecánica provocó el incendio de un camión urbano de la ruta Huizaches cuando circulaba por la avenida Álvaro Obregón en el sector sur de la ciudad de Culiacán.

El siniestro ocurrió durante la tarde de este miércoles cuando de pronto comenzó a salir humo del cofre de la unidad, situación que alertó al conductor y a los pasajeros, quienes alcanzaron a bajar para ponerse a salvo antes de que las llamas consumieran el autobús y afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

Personal de Bomberos acudió al sitio y sofocaron rápidamente el fuego, aunque desafortunadamente el transporte urbano quedó reducido a cenizas y en pérdida total.

Hasta el momento se desconoce lo que originó el fuego en la unidad por lo que se espera más información sobre los hechos.