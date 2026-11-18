Un ataque a balazos dejó un hombre sin vida y una mujer lesionada de gravedad en la colonia Vista Hermosa, al suroriente de Culiacán, la tarde de este martes 17 de noviembre.

La víctima mortal se encuentra en calidad de desconocida, mientras que la mujer fue identificada como Sara, de 52 años, quien presuntamente atendía un puesto de venta de elotes y esquites ubicado en la esquina de la calle Alsine y el bulevar Agricultores.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas, cuando se reportó una balacera con varias personas lesionadas. Al llegar, las autoridades localizaron a un hombre y una mujer heridos; minutos después, paramédicos confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales.

La mujer, quien presentó varios impactos de bala, incluido uno en la frente, fue trasladada de urgencia a un hospital.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias y aseguró casquillos de arma de grueso calibre. El cuerpo fue trasladado al SEMEFO.